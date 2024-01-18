Глава МИД Британии: Нужно показать в 2024 году, что Путин не побеждает. Играет в Гитлера
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о недопустимости умиротворения диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в комментарии Politico.
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По его словам, у него есть ощущение, что в Европе снова наступили 1930-е годы, но роль нацистского тирана Адольфа Гитлера играет Путин.
В 1930-х годах западные страны вели политику умиротворения Гитлера, что только увеличило "аппетиты" диктатора Третьего рейха и побудило его к дальнейшей агрессии. Все это в итоге привело ко Второй мировой войне.
Он отметил, что война РФ против Украины остается для него "абсолютным приоритетом номер один".
"Одна вещь, которую мы можем сделать, — это продемонстрировать в течение этого года, что Путин не побеждает", — сказал Кэмерон.
- 12 января 2024 года британский премьер Сунак и президент Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.
- Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренностям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.
- Также согласно британско-украинскому "соглашению по безопасности" Киев обязуется помочь Лондону военным путем, если на Соединенное Королевство кто-то когда-нибудь нападет.
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