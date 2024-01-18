Президент Латвії: Путін на два кроки попереду Європи. Ситуація може бути ще неприємнішою

Рінкевичс заявив, що європейським країнам потрібно бути готовими до гібридної війни з боку Росії, а також покращувати стан оборонної промисловості

Едгарс Рінкевичс (Скриншот)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".

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"На жаль, ми часто на крок, а то й на два позаду Путіна, він знаходить як нас атакувати. Ми маємо діяти наперед. І часом бачу, що іноді колег з НАТО треба переконувати, що ми будемо бачити ще неприємніші речі, ніж побачили", – сказав латвійський лідер.

У Латвії, за словами Рінкевичса, думають, що російський диктатор намагається відновити Радянський Союз.

"Але насправді він хоче більше, він хоче відновити Російську імперію кінця 19 століття, і зараз це стає очевидніше, ніж два роки тому, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – заявив політик.

Рінкевичс зазначив, що його країна зараз працює над підняттям рівня боєздатності власної армії, але також потрібно бути готовими й до гібридної війни.

"Ми бачимо, що триває справжня підготовка до того, що вже відбувається, але є і справжні проблеми. Перша проблема – це оборонна промисловість. Вона має підіймати свій потенціал. І щоб допомагати Україні, і щоб самим мати більше зброї, бо закуповувати її забирає більше часу, ніж виробляти", – сказав він, додавши, що у перспективі Латвія також забезпечуватиме призов на військову службу.

24 жовтня 2022 року Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни і Захід "не повинен розслаблятися".

10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.

26 вересня президент Латвії в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити Третю світову.

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