Президент Латвии: Путин на два шага впереди Европы Ситуация может быть еще неприятнее

Ринкевичс заявил, что европейским странам нужно быть готовыми к гибридной войне со стороны России, а также улучшать состояние оборонной промышленности

Эдгарс Ринкевичс (Скриншот)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".

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"К сожалению, мы часто на шаг, а то и на два позади Путина, он находит как нас атаковать. Мы должны действовать вперед. И иногда вижу, что иногда коллег из НАТО нужно убеждать, что мы будем видеть еще более неприятные вещи, чем увидели", – сказал латвийский лидер.

В Латвии, по словам Ринкевичса, полагают, что российский диктатор пытается восстановить Советский Союз.

"Но на самом деле он хочет больше, он хочет восстановить Российскую империю конца 19 века, и сейчас это становится очевиднее двух лет назад, в начале полномасштабного вторжения России в Украину", – заявил политик.

Ринкевичс отметил, что его страна сейчас работает над повышением уровня боеспособности собственной армии, но также нужно быть готовыми и к гибридной войне.

"Мы видим, что происходит настоящая подготовка к происходящему, но есть и настоящие проблемы. Первая проблема – это оборонная промышленность. Она должна поднимать свой потенциал. И чтобы помогать Украине, и чтобы самим иметь больше оружия, потому что закупать ее уносит больше времени, чем производить", – сказал он, добавив, что в перспективе Латвия также будет обеспечивать призыв на военную службу.

24 октября 2022 года Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны и Запад "не должен расслабляться".

10 января 2023 года латвийский политик сказал, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.

26 сентября президент Латвии в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

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