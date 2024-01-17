Президент Латвії: Слід змінити підхід до підтримки України. Потрібна стратегія перемоги

Рінкевичс сподівається, що "здоровий глузд переможе" незалежно від політичних процесів не лише в США, а й у всій Європі

Едгарс Рінкевичс (Фото: LIGA.net)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що західним союзникам слід змінити підхід до військової підтримки України. На його думку, яку він висловив в інтерв'ю CNBC, потрібно перейти від моделі "стільки, скільки потрібно" до стратегії "перемоги".

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"Всі ті голоси, які кажуть, що ми, ймовірно, повинні провести якийсь політичний процес, переговори чи дискусії, вони чомусь не чують, що говорить Путін. А він каже, що готовий вести цю війну до кінця", – сказав Рінкевичс.

Саме тому союзники мають перейти від підтримки України "стільки, скільки це буде потрібно" до стратегії, яка підтримує країну "до її перемоги" у війні.

24 жовтня 2022 року Рінкевичс говорив, що Росія має ресурси для довгої війни й Захід "не повинен розслаблятися".

10 січня 2023 року латвійський політик сказав, що повна поразка Росії у війні проти України відповідає інтересам Латвії.

26 вересня президент Латвії в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити третю світову.

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