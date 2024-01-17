Президент Латвії: Слід змінити підхід до підтримки України. Потрібна стратегія перемоги
Едгарс Рінкевичс (Фото: LIGA.net)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що західним союзникам слід змінити підхід до військової підтримки України. На його думку, яку він висловив в інтерв'ю CNBC, потрібно перейти від моделі "стільки, скільки потрібно" до стратегії "перемоги". 

"Всі ті голоси, які кажуть, що ми, ймовірно, повинні провести якийсь політичний процес, переговори чи дискусії, вони чомусь не чують, що говорить Путін. А він каже, що готовий вести цю війну до кінця", – сказав Рінкевичс.

Саме тому союзники мають перейти від підтримки України "стільки, скільки це буде потрібно" до стратегії, яка підтримує країну "до її перемоги" у війні.

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