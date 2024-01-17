Президент Латвии: Следует изменить подход к поддержке Украины. Нужна стратегия победы

Ринкевичс надеется, что "здравый смысл победит" независимо от политических процессов не только в США, но и во всей Европе

Эдгарс Ринкевичс (Фото: LIGA.net)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что западным союзникам следует изменить подход к военной поддержке Украины. По его мнению, которое он выразил в интервью CNBC, нужно перейти от модели "столько, сколько нужно" к стратегии "победы".

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"Все те голоса, которые говорят, что мы, вероятно, должны провести какой-то политический процесс, переговоры или дискуссии, почему-то не слышат, что говорит Путин. Путин говорит, что он готов вести эту войну до конца", - сказал Ринкевичс.

Именно поэтому союзники должны перейти от поддержки Украины "столько, сколько это будет нужно" к стратегии, поддерживающей страну "до ее победы" в войне.

24 октября 2022 года Ринкевичс говорил, что у России есть ресурсы для долгой войны и Запад "не должен расслабляться".

10 января 2023 года латвийский политик сказал, что полное поражение России в войне против Украины отвечает интересам Латвии.

26 сентября президент Латвии в интервью Welt заявил, что победа диктатора РФ Путина в войне против Украины может повлечь за собой Третью мировую.

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