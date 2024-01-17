У НАТО заявили, що спокійна епоха для світу закінчилася. Настали часи "непередбачуваності"

Роб Бауер заявив, що НАТО потрібна військова трансформація, щоб реагувати на зовнішні виклики

Роб Бауер (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент. Його цитує Reuters.

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Бауер заявив, що Північноатлантичному альянсу потрібна військова трансформація.

За його словами, "в минулому уряди та компанії НАТО жили в епоху, коли все було вдосталь, передбачувано, контрольовано та зосереджено на ефективності".

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну членам блоку, на думку Бауера, потрібно скоригувати своє мислення з урахуванням "епохи, в якій все може статися у будь-який час".

"Епохи, в якій нам потрібно очікувати несподіванок, епохи, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективним", – додав глава комітету.

Він резюмував свій виступ тим, що пообіцяв підтримувати Україну надалі.

"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня, тому що результат цієї війни визначить долю світу", – сказав Бауер.

26 квітня 2023 року стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Під час війни Україна не ввійде в НАТО, бо Альянс не хоче вступати у війну – прем'єрка Естонії.

26 вересня президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю Welt заявив, що перемога диктатора РФ Путіна у війні проти України може спричинити третю світову.

3 січня 2024 року президент Латвії заявив, що його країна зміцнюватиме військову інфраструктуру на кордоні з Росією та Білоруссю.

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