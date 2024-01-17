У НАТО заявили, що спокійна епоха для світу закінчилася. Настали часи "непередбачуваності"
Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив про закінчення "спокійної та передбачуваної епохи" для Заходу, закликавши союзників готуватися до часів, коли будь-що, включно з новими війнами, може статися у будь-який момент. Його цитує Reuters.
Бауер заявив, що Північноатлантичному альянсу потрібна військова трансформація.
За його словами, "в минулому уряди та компанії НАТО жили в епоху, коли все було вдосталь, передбачувано, контрольовано та зосереджено на ефективності".
Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну членам блоку, на думку Бауера, потрібно скоригувати своє мислення з урахуванням "епохи, в якій все може статися у будь-який час".
"Епохи, в якій нам потрібно очікувати несподіванок, епохи, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективним", – додав глава комітету.
Він резюмував свій виступ тим, що пообіцяв підтримувати Україну надалі.
"Україна матиме нашу підтримку кожного наступного дня, тому що результат цієї війни визначить долю світу", – сказав Бауер.
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