В НАТО заявили, что спокойная эпоха для мира кончилась. Сейчас – время "непредсказуемости"

Роб Бауэр заявил, что НАТО нужна военная трансформация, чтобы реагировать на внешние вызовы

Роб Бауэр (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, в том числе новые войны, может произойти в любой момент. Его цитирует Reuters.

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Бауэр заявил, что Североатлантическому альянсу нужна военная трансформация.

По его словам, "в прошлом правительства и компании НАТО жили в эпоху, когда все было достаточно, предсказуемо, контролировано и сосредоточено на эффективности".

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину членам блока, по мнению Бауэра, следует скорректировать свое мышление с учетом "эпохи, в которой все может произойти в любое время".

"Эпохи, в которой нам следует ожидать неожиданностей, эпохи, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективным", – добавил глава комитета.

Он резюмировал свое выступление тем, что пообещал поддерживать Украину и дальше.

"У Украины будет наша поддержка каждый следующий день, потому что результат этой войны определит судьбу мира", – сказал Бауэр.

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