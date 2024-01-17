В НАТО заявили, что спокойная эпоха для мира кончилась. Сейчас – время "непредсказуемости"
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил об окончании "спокойной и предсказуемой эпохи" для Запада, призвав союзников готовиться к временам, когда что угодно, в том числе новые войны, может произойти в любой момент. Его цитирует Reuters.
Бауэр заявил, что Североатлантическому альянсу нужна военная трансформация.
По его словам, "в прошлом правительства и компании НАТО жили в эпоху, когда все было достаточно, предсказуемо, контролировано и сосредоточено на эффективности".
После начала широкомасштабного вторжения России в Украину членам блока, по мнению Бауэра, следует скорректировать свое мышление с учетом "эпохи, в которой все может произойти в любое время".
"Эпохи, в которой нам следует ожидать неожиданностей, эпохи, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективным", – добавил глава комитета.
Он резюмировал свое выступление тем, что пообещал поддерживать Украину и дальше.
"У Украины будет наша поддержка каждый следующий день, потому что результат этой войны определит судьбу мира", – сказал Бауэр.
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