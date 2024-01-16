Європа має до п'яти років для підготовки до можливої атаки Росії на НАТО — прем'єр Естонії

Каллас заявила, що Росія зможе нести пряму військову загрозу східному флангу НАТО, якщо в Україні буде перемир'я

Кая Каллас (Фото: EPA/RAUL MEE HANDOUT)

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Європа має від трьох до п'яти років, щоб підготуватися до можливої військової загрози з боку Росії країнам НАТО. Про це вона повідомила в інтерв'ю The Times.

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За її словами, за оцінками естонської розвідки, у разі гіпотетичного припинення вогню в Україні РФ потрібно буде від трьох до п'яти років, щоб відновити військову загрозу для східного флангу НАТО.

"Москва вважає Естонію, Латвію та Литву найбільш уразливою частиною НАТО. Головним пріоритетом Росії після закінчення військових дій в Україні стане швидке відтворення збройних сил, розміщених у західній частині країни", — сказала Каллас.

Вона наголосила, що реалізація цих планів росіян залежатиме від того, наскільки Захід зможе зберегти єдність щодо України.

Глава естонського уряду заявила про необхідність посилити військову допомогу Україні, щоб вона спромоглася позбавити Росію можливості загрожувати сусідам на довгі роки.

"НАТО слід застосувати щодо Росії стратегію стримування за аналогією до холодної війни. Це також передбачає підвищення оборонних витрат усіма членами Альянсу як мінімум до 2,5% ВВП", — резюмувала політик.

Під час візиту до України Каллас заявила, що гарантією безпеки для Європи є членство України в НАТО та Євросоюзі.

26 квітня стало відомо про план Кремля щодо "мирного повернення" країн Балтії під контроль РФ.

Під час війни Україна не увійде до НАТО, Альянс не хоче вступати у війну – Каллас.

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