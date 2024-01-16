Европа имеет до пяти лет для подготовки к возможной атаке России на НАТО — премьер Эстонии

Каллас заявила, что Россия сможет нести прямую военную угрозу восточному флангу НАТО, если в Украине будет перемирие

Кая Каллас (Фото: EPA/RAUL MEE HANDOUT)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Европа имеет от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе со стороны России странам НАТО. Об этом она сообщила в интервью The Times.

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По ее словам, согласно оценкам эстонской разведки в случае гипотетического прекращения огня в Украине РФ нужно будет от трех до пяти лет, чтобы восстановить военную угрозу для восточного фланга НАТО.

"Москва считает Эстонию, Латвию и Литву наиболее уязвимой частью НАТО. Главным приоритетом России после окончания военных действий в Украине станет быстрое воссоздание вооруженных сил, размещенных в западной части страны", — сказала Каллас.

Она отметила, что реализация этих планов россиян будет зависеть от того, насколько Запад сможет сохранить единство в отношении Украины.

Глава эстонского правительства заявила о необходимости усилить военную помощь Украине, чтобы она смогла лишить Россию возможности угрожать соседям на долгие годы.

"НАТО следует применить в отношении России стратегию сдерживания по аналогии с холодной войной. Это также предполагает повышение оборонных расходов всеми членами Альянса как минимум до 2,5% ВВП", — резюмировала политик.

Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.

26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас.

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