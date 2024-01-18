Глава МИД Литвы: Украине нужны не 40 систем HIMARS, а 400, не 80 танков, а тысячи

Габриэлюс Ландсбергис (Скриншот)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в Давосе, что европейские союзники должны взять на себя обязательство не поддерживать Украину "столько, сколько нужно", а оказывать ей военную помощь для скорейшей победы.

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"Было бы очень хорошо взять на себя обязательство не только поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но и сказать: сколько понадобится для победы, а также добавить: что бы ни понадобилось для победы. Это будет сдерживающим месседжем для Путина", – сказал дипломат.

Он добавил, что приветствует усилия союзников по предоставлению Украине военной техники, систем противовоздушной обороны и другого вооружения, но "давать нужно в разы больше".

"Украине нужно не 40 систем HIMARS, а 400, не 80 танков, а несколько тысяч", – резюмировал Ландсбергис.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна начнет поставлять Вооруженным Силам Украины 50 авиабомб AASM в месяц, начиная с января.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о недопустимости умиротворения диктатора Владимира Путина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".

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