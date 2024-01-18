Кэмерон: Экономика Запада в 25 раз больше российской. РФ должна понимать, что не победит

Глава британского МИД Кэмерон считает, что у Запада есть все средства, чтобы довести российско-украинскую войну до "логического завершения"

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Западу нужно показать России, что его невозможно пересилить. Он обратился к коллегам из США и Европейского Союза на "Украинском завтраке" в Давосе с призывом предоставить Украине больше своей поддержки.

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По мнению Кэмерона, "чем больше ты пытаешься утихомирить агрессию, тем больше получишь ее", поэтому Британия поддерживает Украину в этой борьбе и будет поддерживать столько, сколько потребуется.

Он считает, что если экономический потенциал Запада в 25 раз больше, чем российская экономика, то все, что требуется, – "это сделать так, чтобы это было эффективно, и тогда мы поможем Украине довести это до логического завершения".

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"Но мы должны быть терпеливыми, должны понимать, что Путин думает, что он нас пересилит и что мы устанем. Нам надо показать, что этого нет", – подчеркнул глава британского МИД.

Он также обратил внимание на то, что США "потратили 10% оборонного бюджета, и это уничтожило 50% вооружения России без единой потерянной американской жизни".

Чиновник подчеркнул, что у Запада есть все средства довести российско-украинскую войну до "логического завершения", а также "бросить вызов нарративу, что как бы "все идет не туда".

"Если немножко шире посмотреть, то для Путина – это стратегическая катастрофа. У него 300 000 убитых, НАТО становится сильнее, он потерял 20% Черноморского флота страны, которая имеет относительно маленький флот", – отметил Кэмерон и добавил, что Украина очень успешно себя показала.

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12 января 2024 года премьер-министр Соединенного Королевства Сунак подписал с президентом Зеленским соглашение в сфере безопасности между странами. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности в исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Также согласно британско-украинскому "соглашению по вопросам безопасности", Киев обязуется помочь Лондону военным путем, если на Соединенное Королевство кто-либо когда-либо нападет.

15 января министр обороны Британии Шаппс заявил, что 2024 год должен стать "точкой перелома", а для Украины – годом, когда "может решиться судьба нации".

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