Міноборони Британії про безпекову угоду з Україною: 2024 рік має стати точкою перелому

Очільник британського Міністерства оборони вважає, що нова угода з Україною – це "набагато більше, ніж гроші"

Грант Шаппс (Фото: EPA/ Andy Rain)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вважає, що 2024 рік має стати "точкою перелому", а для України – роком, коли "може вирішитися доля нації". Також він деталізував моменти з угоди у сфері оборони між Україною та Британією й уточнив, що країна з початку великої війни вже підготувала 60 000 військових Збройних Сил України.

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Шаппс вважає, що для України 2024 рік може стати моментом, коли може "вирішитися доля її нації", а для Британії – коли буде вирішено майбутнє національної оборони країни.

"Отже, 2024 рік має стати точкою перелому. Для світу це буде найдемократичніший рік в історії, коли майже половина населення планети прийде на виборчі дільниці. Вибір дуже серйозний", – наголосив він.

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12 січня 2024 року прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак підписав з президентом Володимиром Зеленським угоду у сфері безпеки між країнами. За словами Шаппса, "це початок 100-річного альянсу, який ми будуємо з нашими українськими друзями. Він передбачає збільшення нашої військової підтримки до 2,5 млрд фунтів стерлінгів (≈$3,2 млрд)".

Він зазначив, що 200 млн фунтів (≈ $254 млн) із цих 2,5 млрд буде спрямовано на виробництво і закупівлю тисяч безпілотників, зокрема розвідувальних і ударних дронів дальнього радіуса дії.

За його словами, країна "стане найбільшим постачальником безпілотників, які будуть вироблятися тут, у Великій Британії, в тандемі з міжнародними партнерами, що допоможе посилити можливості безпілотних літальних апаратів".

"Але наша нова угода з Україною – це набагато більше, ніж гроші. Вона формалізує нашу підтримку в усьому – від обміну розвідданими й кібербезпеки до медичної і військового вишкілу", – зауважив він.

Очільник Міноборони країни також розповів про співпрацю з Україною у галузі оборони та наголосив, що Британія зібрала "близько 10 країн, щоб допомогти Україні тренуватися тут".

Він заявив, що за британськими програмами вже підготовлено понад 60 000 українських військовослужбовців з моменту початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

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Також, за його словами, з моменту започаткування нової морської коаліції з Норвегією для захисту морського флангу України до неї приєдналися понад 20 країн-партнерів.

"Путін вважає, що Заходу бракує стійкості. І оскільки на кону майбутнє світового порядку, ми повинні довести, що він помиляється. Закінчення його війни перемогою лише збільшить ризик ескалації", – підсумував він.

12 січня 2024 року Сунак та президент Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років, Вона діятиме до вступу України до НАТО.

публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років, Вона діятиме до вступу України до НАТО. Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

Також згідно з британсько-українською "безпековою угодою", Київ зобов'язується допомогти Лондону військовим шляхом, якщо на Сполучене Королівство хтось та колись нападе.

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