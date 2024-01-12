Сунак виступив в Раді. Процитував Тараса Шевченка та Черчилля, згадав Путіна

У своєму зверненні до українських депутатів британський прем'єр згадав рядки з шевченківського "Заповіту"

Ріші Сунак у Раді (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, виступаючи у Верховній Раді, процитував українського поета Тараса Шевченка та одного з найвідоміших своїх британських попередників Вінстона Черчилля.

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Звертаючись до українських депутатів, Сунак згадав рядки з відомого вірша Шевченка "Заповіт": "За словами Шевченка, "ви порвали кайдани" і приєднались до сім'ї вільних народів. Адже зрештою йдеться більше ніж про безпеку. Зараз йдеться про право України як незалежної держави визначати своє майбутнє".

Після цього британський прем'єр процитував Черчилля, коли той порівнював види націоналізму.

"Як казав Черчилль, "є два види націоналізму: захоплення верховного панування шляхом ваги або сили, яке він назвав небезпекою і пороком, або націоналізм, який походить від любові до батьківщини та готовності померти за свою країну. Любові до традицій, культури та поступової розбудови", – заявив Сунак.

На його думку, це "найкраще описує війну Росії проти України".

Він додав, що російсько-українська війна розпочалася "в оманливому розумі людини, яка потрапила в полон міражу давно померлої імперії".

"Якщо Путін переможе в Україні – він не зупиниться. От чому союзники побачили надзвичайну важливість цієї боротьби та об'єдналися заради вас. Допомога Україні – це інвестиція у нашу колективну безпеку. Лише перемога України допоможе стримати Путіна", – резюмував Сунак.

12 січня 2024 року Сунак та президент Зеленський підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Британією. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут.

Термін дії угоди – 10 років. Вона діятиме до вступу України до НАТО. Сунак підписав її з Зеленським під час візиту до Києва.

Договір став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, які до них приєдналися.

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