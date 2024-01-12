Сунак выступил в Раде. Процитировал Тараса Шевченко и Черчилля, вспомнил Путина

В своем обращении к украинским депутатам британский премьер вспомнил строчки из шевченковского "Заповіту"

Риши Сунак в Раде (Фото: Руслан Стефанчук/Facebook)

Премьер Великобритании Риши Сунак, выступая в Верховной Раде, процитировал украинского поэта Тараса Шевченко и одного из известнейших своих британских предшественников Уинстона Черчилля.

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Обращаясь к украинским депутатам, Сунак вспомнил строки из известного стихотворения Шевченко "Заповіт": "По словам Шевченко, "вы порвали цепи" и присоединились к семье свободных народов. Ведь в конце концов речь идет больше о безопасности. Сейчас речь идет о праве Украины как независимого государства определять свое будущее".

После этого британский премьер процитировал Черчилля, когда тот сравнивал виды национализма.

"Как говорил Черчилль, "есть два вида национализма: захват верховного господства путем веса или силы, которое он назвал опасностью и пороком, или национализм, происходящий от любви к родине и готовности умереть за свою страну. Любви к традициям, культуре и постепенному развитию", – заявил Сунак.

По его мнению, это "лучше всего описывает войну России против Украины".

Он добавил, что российско-украинская война началась "в изменчивом уме человека, попавшего в плен миража давно умершей империи".

"Если Путин победит в Украине – он не остановится. Вот почему союзники увидели чрезвычайную важность этой борьбы и объединились ради вас. Помощь Украине – это инвестиция в нашу коллективную безопасность. Только победа Украины поможет сдержать Путина", – резюмировал Сунак.

12 января 2024 года Сунак и президент Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь.

Срок действия соглашения – 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Сунак подписал документ с Зеленским во время визита в Киев.

Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренностям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

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