Минобороны Британии о новом соглашении с Украиной: 2024 должен стать точкой перелома

Глава британского Министерства обороны считает, что новое соглашение с Украиной – это "намного больше, чем деньги"

Грант Шаппс (Фото: EPA/Andy Rain)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что 2024 год должен стать "точкой перелома", а для Украины – годом, когда "может решиться судьба нации". Также он детализировал моменты соглашения в сфере обороны между Украиной и Британией и уточнил, что страна с начала большой войны уже подготовила 60 000 военных Вооруженных Сил Украины.

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Шаппс считает, что для Украины 2024 год может стать моментом, когда может "решиться судьба ее нации", а для Британии – когда будет решено будущее национальной обороны страны.

"Итак, 2024 год должен стать точкой перелома. Для мира это будет самый демократический год в истории, когда почти половина населения планеты придет на избирательные участки. Выбор очень серьезный", – подчеркнул он.

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12 января 2024 года премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак подписал с президентом Владимиром Зеленским соглашение в сфере безопасности между странами. По словам Шаппса, "это начало 100-летнего альянса, который мы строим с нашими украинскими друзьями. Он предполагает увеличение нашей военной поддержки до 2,5 млрд фунтов стерлингов (≈$3,2 млрд)".

Он отметил, что 200 млн фунтов (≈ $254 млн) из этих 2,5 млрд будет направлено на производство и закупку тысяч беспилотников, в том числе разведывательных и ударных дронов дальнего радиуса действия.

По его словам, страна "станет крупнейшим поставщиком беспилотников, которые будут производиться здесь, в Великобритании, в тандеме с международными партнерами, что поможет усилить возможности беспилотных летательных аппаратов".

"Но наше новое соглашение с Украиной – это гораздо больше, чем деньги. Оно формализует нашу поддержку во всем – от обмена разведданными и кибербезопасности до медицинской и военной подготовки", – отметил он.

Глава Минобороны страны также рассказал о сотрудничестве с Украиной в области обороны и подчеркнул, что Великобритания собрала "около 10 стран, чтобы помочь Украине тренироваться здесь".

Он заявил, что по британским программам уже подготовлено более 60 000 украинских военнослужащих с момента начала вторжения России в Украину в 2014 году.

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Также, по его словам, с момента создания новой морской коалиции с Норвегией для защиты морского фланга Украины к ней присоединились более 20 стран-партнеров.

"Путин считает, что Западу не хватает устойчивости. И поскольку на кону будущее мирового порядка, мы должны доказать, что он ошибается. Завершение его войны победой лишь увеличит риск эскалации", – подытожил он.

12 января 2024 года Сунак и президент Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Британией. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренностям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Также согласно британско-украинскому "соглашению по безопасности", Киев обязуется помочь Лондону военным путем, если на Соединенное Королевство кто-то когда-нибудь нападет.

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