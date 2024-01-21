Британия призвала усилить помощь. Шаппс: ЕС должен убедиться, что Украина может защищаться

Глава британского Минобороны заявил, что не только США, но и Европа должна активизироваться в увеличении помощи Украине

Грант Шаппс (Фото: EPA/Andy Rain)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс призвал Европу "активизироваться" и предоставить Украине больше финансирования для борьбы с российской агрессией. Он также заявил в интервью BBC, что Великобритания является лидером в оказании помощи.

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Британский министр обороны подчеркнул, что "теперь не только США, но и Европа должна активизироваться и внести свой вклад, чтобы убедиться, что Украина сможет продолжать защищать себя".

"Британия опять же, как и в других вещах, лидирует с пакетом в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и соглашением о безопасности, соглашением о сотрудничестве с президентом Зеленским и Украиной", – сказал Шаппс.

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20 января глава британского Минобороны в X (ранее Twitter) заявил, что Британия увеличила поддержку Украины до рекордного уровня, несмотря на глобальные кризисы.

"Таким образом мы развеяли надежды таких тиранов, как Путин, которые наивно верили, что мы можем отвлечься на многочисленные кризисы. Британия может и будет действовать там, где нам нужно", – подытожил он.

12 января 2024 года премьер-министр Соединенного Королевства Сунак подписал с президентом Зеленским соглашение в сфере безопасности между странами. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет, он будет действовать до вступления Украины в НАТО.

публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет, он будет действовать до вступления Украины в НАТО. Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Также согласно британско-украинскому "безопасному соглашению", Киев обязуется помочь Лондону военным путем, если на Соединенное Королевство кто-то и когда-нибудь нападет.

17 января во время своего выступления в Давосе французский президент Макрон упомянул о визите британского премьера в Украину 12 января и подчеркнул, что Франция завершает подобное соглашение тоже.

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