Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки для України майже завершена. Також на форумі в Давосі він наголосив, що 2024 рік стане ключовим для Європи.

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Під час свого виступу французький президент згадав про візит британського прем'єра Ріші Сунака в Україну 12 січня, коли президент Володимир Зеленський та прем’єр Британії підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки. Макрон наголосив, що Франція завершує подібну угоду теж.

"Прем'єр-міністр Великої Британії здійснив поїздку у Київ кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо подібну угоду з Україною, це для них важливо", — сказав глава Франції.

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Він зазначив, що початок роботи над вступом до НАТО був дуже важливим для України. Також він зауважив, що наразі країни-члени НАТО мають сильну координацію й саме тому "запропонували укласти з деякими критично важливими членами двосторонні угоди, що надають безпекові гарантії".

"І це не залежить від вступу. Але це є своєрідним тиском на президента Росії Володимира Путіна. Але паралельно з цим двосторонні гарантії безпеки надаватимуть і ці двосторонні договори, і ті зусилля, які ми всі разом докладаємо, щоб допомогти Україні", — зазначив Макрон.

Окрім цього, французький президент наголосив, що 2024 рік може стати визначальним для європейських країн у питанні надання Україні оборонної та іншої допомоги.

"Щоб Росія не перемогла в Україні, 2024 рік стане ключовим для європейців, яким би не був результат виборів у США", – заявив він та додав, що РФ "не переможе в Україні".

Еманнюель Макрон у Давосі (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

21 грудня 2023 року президент Франції пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.

13 січня міністр закордонних справ Кулеба зустрівся зі своїм французьким колегою Сежурне у Києві. Вони говорили про ЄС, НАТО та зброю для ЗСУ.

16 січня французький лідер анонсував візит до України та підписання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа.

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