Кулеба зустрівся з колегою з Франції. Говорили про ЄС та НАТО, а також про зброю для ЗСУ

Стефан Сежурне та Дмитро Кулеба (Скриншот)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм французьким колегою Стефаном Сежурне у Києві. Дипломати обговорили оборонну співпрацю та інтеграцію України до Євросоюзу та НАТО.

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На пресконференції український глава МЗС зазначив, що обговорив з Сежурне "подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів". Також Париж і Київ торкнулись двосторонньої оборонної співпраці.

"Сьогодні ми працюватимемо для створення максимально сприятливих умов для наших оборонних компаній насамперед в юридичній сфері для того, щоб юридичні, фінансові умови взаємодії між ними були максимально сприятливими, і вони змогли виробляти якомога більше зброї", – розповів Кулеба.

Крім того, дипломати обговорили майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня 2024 року.

"Ми домовились про те, що Франція буде підтримувати не просто інтеграцію України в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху", – сказав Кулеба.

21 грудня 2023 року президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".

Французький посол в Україні Вейсьєр заявляв, що країна продовжуватиме підтримку України та постачатиме військову техніку, проте підтримка поступово змінить свій характер.

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