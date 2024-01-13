Кулеба встретился с коллегой из Франции. Говорили про ЕС и НАТО, а также об оружии для ВСУ

Стефан Сежурне и Дмитрий Кулеба (Скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим французским коллегой Стефаном Сежурне в Киеве. Дипломаты обсудили оборонное сотрудничество и интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

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На пресс-конференции украинский глава МИД отметил, что обсудил с Сежурне "дальнейшие поставки систем и ракет для защиты украинского неба, а также поставки в Украину дронов". Также Париж и Киев затронули двустороннее оборонное сотрудничество.

"Сегодня мы будем работать для создания максимально благоприятных условий для наших оборонных компаний, прежде всего, в юридической сфере для того, чтобы юридические, финансовые условия взаимодействия между ними были максимально благоприятными, и они смогли производить как можно больше оружия", – рассказал Кулеба.

Кроме того, дипломаты обсудили предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля 2024 года.

"Мы договорились о том, что Франция будет поддерживать не просто интеграцию Украины в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути", – сказал Кулеба.

21 декабря 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".

Французский посол в Украине Вейсьер заявлял, что страна будет продолжать поддержку Украины и поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер.

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