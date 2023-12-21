"Мирні переговори за найкращих можливих умов": Макрон пояснив, чому продовжить підтримку України

У Франції заявили, що потрібно надавати Україні "подальшу підтримку" з метою того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією"

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за найкращих можливих умов". Про це він сказав у інтерв'ю France 5.

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Президент Франції заявив, що і країни Європи, і США дедалі сильніше сумніваються в необхідності подальшої підтримки України, але це потрібно продовжувати робити. Він також згадав про можливе повернення 45-того президента США Дональда Трампа до Білого дому.

На думку Макрона, що в цьому контексті Франції найближчим часом доведеться ухвалювати "важливі рішення".

"Це означає продовження підтримки, посилення захисту Києва і ключових точок", – деталізував Макрон.

Він зауважив, що з цією метою потрібно поставити Україну "в позицію, щоб вести переговори про мир на найкращих умовах", й запевнив, що Франція "не залишить Україну".

12 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити війну, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

11 грудня другий президент Леонід Кучма заявив, що диктатор Путін не підписуватиме мирну угоду з Україною.

13 грудня президент Зеленський виключив територіальні поступки Росії та нагадав, що на окупованих територіях українці регулярно страждають від терору росіян.

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