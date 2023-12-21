Макрон про допомогу Україні: І Європа, і США сумніваються, але нам потрібно продовжувати

Він зазначив, що в цьому контексті Франції найближчим часом доведеться ухвалювати "важливі рішення", не уточнивши, про що саме йдеться

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю France 5 заявив, що і країни Європи, і США дедалі сильніше сумніваються в необхідності подальшої підтримки України, але це потрібно продовжувати робити.

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"Ми бачимо, що в Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США. Слід продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах", – сказав він.

Макрон зазначив, що в цьому контексті Франції найближчим часом доведеться ухвалювати "важливі рішення", не уточнивши, про що саме йдеться.

"Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", – резюмував він.

Співрозмовники Politico у дипломатичних колах заявили, що у Макрона "слабкість до поганих хлопців", тому він намагається вести переговори з диктаторами по всьому світу.

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