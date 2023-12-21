Макрон о помощи Украине: И Европа, и США сомневаются, но нам нужно продолжать

Он отметил, что в этом контексте Франции в ближайшее время придется принимать важные решения, не уточнив, о чем именно речь

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/Ali Haider)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France 5 заявил, что и страны Европы, и США все сильнее сомневаются в необходимости дальнейшей поддержки Украины, но это нужно продолжать делать.

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"Мы видим, что в Европе начинают сомневаться. Чувствуется, что сомневаются и в США. Следует продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных областях", – сказал он.

Макрон отметил, что в этом контексте Франции в ближайшее время придется принимать "важные решения", не уточнив, о чем именно идет речь.

"Нам следует и дальше поддерживать Украину, поскольку это позволит нам жить в мире. Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", – резюмировал он.

Собеседники Politico в дипломатических кругах заявили, что у Макрона "слабость к плохим парням", поэтому он пытается вести переговоры с диктаторами по всему миру.

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