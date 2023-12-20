Франція почне навчати українських льотчиків на західних винищувачах у 2024 році — деталі

У 2023 році Франція підготує близько 8000 українських солдатів, наступного року навчання пошириться на льотчиків та моряків

Винищувачі F-16 (Фото: EPA/Robert Ghement)

У 2024 році Франція розпочне підготовку українських льотчиків на винищувачах західного зразка. Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

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Французи заявляють, що у травні 2023 року президент Емманюель Макрон запропонував Україні можливість навчати льотчиків із європейськими партнерами.

Зазначається, що перші льотчики прибудуть на початку 2024 року.

Після початкової підготовки, проведеної у Франції, вони продовжать навчання на винищувальній авіації під керівництвом союзників.

Також Париж обіцяє далі постачати Україні ракети класу "земля-повітря", нові самохідні артилерійські установки Caesar, радар повітряного спостереження великої дальності GM200, а також систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Крім цього, 2023 року Франція підготує близько 8000 українських солдатів. Наступного року навчання розширять на льотчиків та моряків.

10 листопада у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичні навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять перебіг війни – Україні передусім потрібні боєприпаси, зокрема, далекобійні системи.

Спікер Повітряних сил Ігнат не згоден – заявив, що вони "змінять хід війни і змінять дуже серйозно". Він підкреслив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.

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