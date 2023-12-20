Франция начнет обучать украинских летчиков на западных истребителях в 2024 году — детали

В 2023 году Франция подготовит около 8000 украинских солдат, в следующем году обучение распространится на летчиков и моряков

Истребители F-16 (Фото: EPA/Robert Ghement)

В 2024 году Франция начнет подготовку украинских летчиков на истребителях западного образца. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

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Французы заявляют, что в мае 2023 года президент Эмманюэль Макрон предложил Украине возможность обучать летчиков с европейскими партнерами.

Отмечается, что первые летчики прибудут в начале 2024 года.

После первоначальной подготовки, проведенной во Франции, они продолжат обучение на истребительной авиации под руководством союзников.

Также Париж обещает дальше поставлять Украине ракеты класса "земля-воздух", новые самоходных артиллерийские установки Caesar, радар воздушного наблюдения большой дальности GM200, а также систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Кроме этого, в 2023 году Франция подготовит около 8000 украинских солдат. В следующем году обучение расширят на летчиков и моряков.

10 ноября в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине прежде всего нужны боеприпасы, в частности к дальнобойным системам.

Спикер Воздушных сил Игнат не согласен – заявил, что они "изменят ход войны и изменят очень серьезно". Он подчеркнул, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.

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