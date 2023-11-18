Глава МО Естонії: Україні потрібні снаряди для далекобійної зброї, одні літаки не допоможуть
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі РБК-Україна заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.
"Звичайно, вам потрібні насамперед боєприпаси – для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки одні не змінять хід війни", – сказав він.
За словами Певкура, боєприпаси Україні погодилися надати лише 50 держав, це приблизно 1 млрд населення.
"Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення. По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу. Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті", – наголосив глава Міноборони Естонії, додавши, що його країна віддана Україні.
- У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.
- Rheinmetall робить ще 100 000 снарядів калібру 155 мм для ЗСУ.
- Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.
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