Глава МО Естонії: Україні потрібні снаряди для далекобійної зброї, одні літаки не допоможуть

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі РБК-Україна заявив, що бойові літаки не змінять хід війни, Україні насамперед потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем.

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"Звичайно, вам потрібні насамперед боєприпаси – для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки одні не змінять хід війни", – сказав він.

За словами Певкура, боєприпаси Україні погодилися надати лише 50 держав, це приблизно 1 млрд населення.

"Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення. По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу. Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті", – наголосив глава Міноборони Естонії, додавши, що його країна віддана Україні.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

Rheinmetall робить ще 100 000 снарядів калібру 155 мм для ЗСУ.

Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

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