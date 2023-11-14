Боррель заперечив Кулебі: Нестачі потужностей для снарядів у ЄС немає, проблема в іншому

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що план блоку з постачання боєприпасів Україні зривається також через те, що близько 40% снарядів виробники в ЄС все ще експортують у треті країни. Ці слова пролунали перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі.

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Виробники боєприпасів у країнах Євросоюзу можуть переглянути свої експортні плани, щоб допомогти з боєприпасами Україні, вважає він.

"Близько 40% продукції експортується в треті країни. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне – для України", – сказав Боррель.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сьогодні заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

Раніше Bloomberg писав, що Євросоюз відстає від планів надання Україні мільйона артилерійських снарядів до березня 2024 року. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив імовірне невиконання ЄС плану постачання Україні мільйона снарядів і зазначив, що наразі стан оборонної промисловості "жалюгідний".

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона. Вчора Боррель зазначав, що ЄС все одно не відмовляється від цілі надати Україні мільйон снарядів.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

Rheinmetall робить ще 100 000 снарядів калібру 155 мм для ЗСУ.

Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

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