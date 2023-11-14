Боррель возразил Кулебе: Недостатка мощностей для снарядов в ЕС нет, проблема в другом

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что план блока по поставкам боеприпасов Украине срывается также из-за того, что около 40% снарядов производители в ЕС все еще экспортируют в третьи страны. Эти слова прозвучали перед встречей министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе.

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Производители боеприпасов в странах Евросоюза могут просмотреть свои экспортные планы, чтобы помочь с боеприпасами Украине, считает он.

"Около 40% продукции экспортируется в третьи страны. Следовательно, недостатка в производственных мощностях нет, проблема в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное – для Украины", – сказал Боррель.

Министр обороны Германии Борис Писториус сегодня заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

Ранее Bloomberg писал, что Евросоюз отстает от планов предоставления Украине миллиона артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил вероятное невыполнение ЕС плана поставки Украине миллиона снарядов и отметил, что в настоящее время состояние оборонной промышленности "жалкое".

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине лишь 300 000 снарядов из обещанного миллиона. Вчера Боррель отмечал, что ЕС все равно не отказывается от цели предоставить Украине миллион снарядов.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.

Rheinmetall производит еще 100 000 снарядов калибра 155 мм для ВСУ.

Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.

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