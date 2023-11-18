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Глава МО Эстонии: Украине нужны снаряды для дальнобойного оружия, одни самолеты не помогут

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 11:09
Глава МО Эстонии: Украине нужны снаряды для дальнобойного оружия, одни самолеты не помогут - Фото
Ханно Певкур (Скриншот)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии РБК-Украина заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине, прежде всего, нужны боеприпасы, в частности к дальнобойным системам.

"Конечно, вам нужны, прежде всего, боеприпасы – для большой дальности, боеприпасы для разных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны", – сказал он.

По словам Певкура, боеприпасы Украине согласились предоставить только 50 государств, это около 1 млрд населения.

"Таким образом, это одна седьмая или чуть больше мирового населения. По сути, 20% всей планеты борются за ценности демократического мира. Итак, когда вы смотрите на это в перспективу, то понимаете, что все еще есть много стран, не занявших ничью позицию в этом конфликте", – подчеркнул глава Минобороны Эстонии, добавив, что его страна поддерживает Украину.

  • В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.
  • Rheinmetall производит еще 100 000 снарядов калибра 155 мм для ВСУ.
  • Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.

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Милана Головань
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