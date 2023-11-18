Глава МО Эстонии: Украине нужны снаряды для дальнобойного оружия, одни самолеты не помогут

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии РБК-Украина заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны, Украине, прежде всего, нужны боеприпасы, в частности к дальнобойным системам.

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"Конечно, вам нужны, прежде всего, боеприпасы – для большой дальности, боеприпасы для разных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны", – сказал он.

По словам Певкура, боеприпасы Украине согласились предоставить только 50 государств, это около 1 млрд населения.

"Таким образом, это одна седьмая или чуть больше мирового населения. По сути, 20% всей планеты борются за ценности демократического мира. Итак, когда вы смотрите на это в перспективу, то понимаете, что все еще есть много стран, не занявших ничью позицию в этом конфликте", – подчеркнул глава Минобороны Эстонии, добавив, что его страна поддерживает Украину.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.

Rheinmetall производит еще 100 000 снарядов калибра 155 мм для ВСУ.

Глава Службы военной разведки Эстонии полковник Антс Кивисельг говорил, что артиллерийских снарядов России хватит на год войны низкой интенсивности.

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