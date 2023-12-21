"Переговоры при лучших возможных условиях": Макрон о том, почему продлит поддержку Украины

Во Франции заявили, что нужно оказывать Украине "дальнейшую поддержку" с целью того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией"

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях". Об этом он сказал в интервью France 5.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Президент Франции заявил, что и страны Европы, и США все сильнее сомневаются в необходимости дальнейшей поддержки Украины, но это нужно продолжать делать. Он также упомянул о возможном возвращении 45-го президента США Дональда Трампа в Белый дом.

По мнению Макрона, в этом контексте Франции в ближайшее время придется принимать "важные решения".

"Это означает продолжение поддержки, усиление защиты Киева и ключевых точек", – детализировал Макрон.

Он отметил, что для этой цели нужно поставить Украину "в позицию, чтобы вести переговоры о мире на лучших условиях", и заверил, что Франция "не оставит Украину".

12 октября 2023 года глава МИД Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить войну, ведь она использует паузу для возобновления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

11 декабря второй президент Леонид Кучма заявил, что диктатор Путин не будет подписывать мирное соглашение с Украиной.

13 декабря президент Зеленский исключил территориальные уступки России и напомнил, что на оккупированных территориях украинцы регулярно страдают от террора россиян.

Читайте также: Украинцев спросили о территориальных уступках РФ. Подавляющее большинство против – опрос