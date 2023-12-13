Зеленський про територіальні поступки РФ: Людей там ґвалтують і вбивають, це божевілля

Володимир Зеленський (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Володимир Зеленський виключив територіальні поступки Росії. Про це він повідомив на пресконференції із президентом США Джо Байденом у Білому домі.

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За його словами, Україна не може взяти та віддати свої території, оскільки це буде "абсолютним божевіллям".

"Ми дуже часто згадуємо Бога, і це точно було б не по-християнськи, адже там живуть наші люди, сім'ї, діти, вони частина українського суспільства. Йдеться про людей, з яких знущаються, яких гвалтують і вбивають", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що не можна віддати своїх громадян окупантам і питання не лише в територіях, а й у людях.

"Їхня доля, їхні історії, сім'ї, діти. Віддати дітей. Не знаю, хто про це говорить, але до тих голосів у мене є лише одне питання: чи готові вони віддати своїх дітей терористам? Думаю, що ні", — заявив голова держави.

Зеленський провів зустріч із сенаторами США. Лідер демократів Шумер заявив, що президент чітко дав зрозуміти, яка допомога йому потрібна.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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