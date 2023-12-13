Зеленский о территориальных уступках РФ: Людей там насилуют и убивают, это сумасшествие

Владимир Зеленский (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Владимир Зеленский исключил территориальные уступки России. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

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По его словам, Украине не может взять и отдать свои территории, так как это будет "абсолютным сумасшествием".

"Мы очень часто вспоминаем Бога, и это точно было бы не по-христиански, ведь там живут наши люди, семьи, дети, они часть украинского общества. Речь идет о людях, над которыми издеваются, которых насилуют и убивают", — сказал Зеленский.

Он отметил, что нельзя отдать своих граждан оккупантам и вопрос не только в территориях, но и в людях.

"Их судьбах, их историях, семьях, детях. Отдать детей. Не знаю, кто об этом говорит, но к тем голосам у меня есть только один вопрос: готовы ли они отдать своих детей террористам? Думаю, что нет", — заявил глава государства.

Зеленский провел встречу с сенаторами США. Лидер демократов Шумер заявил, что президент четко дал понять, какая помощь ему нужна.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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