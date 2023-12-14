Українців запитали про територіальні поступки РФ. Переважна більшість проти — опитування
Бійці ЗСУ (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Переважна більшість українців виступають проти будь-яких територіальних поступок Росії. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з опитуванням, у грудні 2023 року близько 74% респондентів вважають, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій.

Серед жителів півдня та сходу, які живуть найближче до зони бойових дій, близько 67% виступають проти територіальних поступок.

Опитані, які підтримують територіальні поступки, вважають, що Росія "надто сильна" і навіть достатня допомога Заходу не допоможе перемогти у війні — таких близько 22%.

Водночас 71% тих, хто виступає проти відмови від територій, вірять, що за необхідної підтримки партнерів Україна зможе досягти успіху.

Опитування проводилося з 29 листопада до 9 грудня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 1031 респондента віком від 18 років і старше у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму. У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% показників, близьких до 50%; 3,0% – для показників, близьких до 25%; 2,1% – для показників, близьких до 10%; 1,5% – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

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