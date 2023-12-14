Українців запитали про територіальні поступки РФ. Переважна більшість проти — опитування
Переважна більшість українців виступають проти будь-яких територіальних поступок Росії. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Згідно з опитуванням, у грудні 2023 року близько 74% респондентів вважають, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій.
Серед жителів півдня та сходу, які живуть найближче до зони бойових дій, близько 67% виступають проти територіальних поступок.
Опитані, які підтримують територіальні поступки, вважають, що Росія "надто сильна" і навіть достатня допомога Заходу не допоможе перемогти у війні — таких близько 22%.
Водночас 71% тих, хто виступає проти відмови від територій, вірять, що за необхідної підтримки партнерів Україна зможе досягти успіху.
- Обмеження прав українців після війни. Майже 90% громадян виступають проти – опитування КМІС.
- Вибори можуть бути лише після війни. Так вважає переважна більшість українців: опитування.
- Половина українців із прифронтових територій довіряє Telegram-каналам – опитування КМІС.
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