Украинцев спросили о территориальных уступках РФ. Подавляющее большинство против — опрос

Бойцы ВСУ (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Подавляющее большинство украинцев выступают против любых территориальных уступок России. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.

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Согласно опросу, в декабре 2023 года около 74% респондентов считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий.

Среди жителей юга и востока, которые живут ближе всех к зоне боевых действий, около 67% выступают против территориальных уступок.

Опрошенные, которые поддерживают территориальные уступки, считают, что Россия "слишком сильна" и даже достаточная помощь Запада не поможет победить в войне — таких около 22%.

Одновременно 71% тех, кто выступает против отказа от территорий, верят, что при необходимой поддержке партнеров Украина сможет добиться успеха.

Опрос проводился с 29 ноября до 9 декабря методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Был опрошен 1031 респондент в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма. В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%; 3,0% — для показателей, близких к 25%; 2,1% — для показателей, близких к 10%; 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.

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