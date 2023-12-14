Украинцев спросили о территориальных уступках РФ. Подавляющее большинство против — опрос
Подавляющее большинство украинцев выступают против любых территориальных уступок России. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии.
Согласно опросу, в декабре 2023 года около 74% респондентов считают, что Украина не должна отказываться от своих территорий.
Среди жителей юга и востока, которые живут ближе всех к зоне боевых действий, около 67% выступают против территориальных уступок.
Опрошенные, которые поддерживают территориальные уступки, считают, что Россия "слишком сильна" и даже достаточная помощь Запада не поможет победить в войне — таких около 22%.
Одновременно 71% тех, кто выступает против отказа от территорий, верят, что при необходимой поддержке партнеров Украина сможет добиться успеха.
- Ограничение прав украинцев после войны. Почти 90% граждан выступают против — опрос КМИС.
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