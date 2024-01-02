Франція змінить тактику постачання зброї. Посол: Метою є виробництво в Україні

За словами французького посла в Україні, країна планує постачати військову техніку з акцентом на те, щоб виробляти її в Україні, а не лише шляхом закупівель

Гаель Вейсьєр (Фото: EPA)

Франція продовжуватиме підтримку України й постачатиме військову техніку, однак підтримка поступово змінить свій характер. Про це заявив французький посол в Україні Гаель Вейсьєр в інтерв'ю з France Info.

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Французька підтримка у постачанні військової техніки поступово змінюватиме свій характер, оскільки мета полягає в тому, щоб виробляти більше зброї в Україні, а не лише шляхом пожертвувань чи закупівель.

"Звісно, потрібен певний час, щоб перейти від однієї стратегії до іншої. Крім того, існує політична підтримка цього бачення, яку забезпечує, зокрема, Катрін Колонна [міністр закордонних справ Франції], яка регулярно відвідує Україну", – наголосив він.

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Посол, зокрема, висловив сподівання "вийти з фази страху", яка почалася через труднощі з ухваленням певних пакетів підтримки для України.

"Для ЄС все ще був дуже сильний сигнал, надісланий Європейською Радою 14 грудня, коли було ухвалено принципове рішення про початок переговорів щодо вступу до ЄС з Україною. І потім, як ви знаєте, на початку лютого буде позачергова Єврорада з фінансових питань підтримки України", – додав він.

13 грудня 2023 року президент Зеленський повернувся зі США, де намагався переконати Конгрес проголосувати за допомогу Україні без позитивного результату. Однак Конгрес пішов на зимові канікули, не ухваливши додаткової допомоги Україні.

28 грудня лідер Партії зелених Німеччини Омід Нуріпур заявив, що його країна та Європа не зможуть покрити допомогу США Україні у разі її припинення.

29 грудня, після чергового масованого російського ракетного удару, Велика Британія надала Україні ще приблизно 200 ракет ППО для захисту цивільного населення та критично важливої інфраструктури від дронів та бомбардувань РФ.

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