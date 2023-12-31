WP: Кремль посилив пропаганду у Франції, хоче підірвати підтримку України та довіру до НАТО

Кремль (Фото: ЕРА)

Американська газета The Washington Post з посиланням на отримані кремлівські документи пише, що Росія дедалі сильніше намагається вплинути на громадську думку у Франції, використовуючи правих політиків та соцмережі. Москва, зокрема, хоче послабити французьку підтримку України та знизити довіру до НАТО.

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У документах Кремля, за аналізом журналістів, не було вказано прізвищ конкретних французьких політиків та громадських лідерів.

Згідно з документами Кремля, відповідальним за кампанію впливу на громадську думку у Франції є перший заступник голови адміністрації президента Володимира Путіна Сергій Кирієнко.

Саме за його вказівками російські політтехнологи нібито мали поширювати наративи, що "західні санкції проти Росії завдають шкоди економіці Франції, внаслідок чого країна ризикує опинитися у "найглибшій соціальній та економічній кризі за останні роки".

Натомість постачання зброї Україні нібито залишило б Францію без зброї для власного захисту.

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Крім того, Кремль час від часу наказував поширювати ідеї, що французи не хочуть "платити за війну іншої країни", нагнітати "страх щодо прямого зіткнення з Росією та розв’язання Третьої світової війни за участю Європи", а також сприяння збільшенню кількості тих, хто прагне "діалогу з Росією щодо побудови загальноєвропейської архітектури безпеки", пише WP.

Також ботоферми, створені кремлівськими політтехнологами, поширювали критичні статті щодо західної підтримки уряду Володимира Зеленського й називали європейську підтримку України "дурною авантюрою".

Хоча така риторика Кремля допоки мала обмежений вплив у Франції, за даними Французького інституту міжнародних відносин, помітність проросійських профілів у соціальних мережах зростає, як і популярність ультраправих партій, додають журналісти.

29 грудня 2023 року російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей. Це наймасованіше повітряна атака за весь період великої війни.

Франція "рішуче засудила" такі ракетні атаки.

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