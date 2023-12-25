РНБО звинувачує The New York Times у роботі на Росію. Кажуть, що журналісти завербовані Кремлем

У РНБО заявили, що РФ залучила американських журналістів, які були завербовані під час їхньої роботи в Москві

Володимир Путін (Фото: EPA)

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони звинуватили авторів американської газети The New York Times у роботі на російські спецслужби. Про це йдеться в аналізі матеріалу видання про те, що диктатор Володимир Путін нібито готовий до перемир'я в Україні.

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Аналітики згадують, що у статті про нібито готовність Росії до миру є коментар спікера Кремля Дмитра Пєскова.

Зазначається, що чим довше триває війна, тим більше РФ слабшає в економічному, технологічному та демографічному планах, а також збільшує свою залежність від Китаю.

Центр пише, що "сигнал" Москви може бути зроблений для припинення подальшої військової допомоги Україні, а також додання рейтингу 45 президенту США Дональду Трампу, який готовий "віддати" Росії окуповані території.

"Не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію. У статті про це, звичайно, не йдеться. Також для написання цього тексту РФ залучила американських журналістів, завербованих під час їх роботи в Росії ", – заявили в РНБО.

Раніше газета The New York Times написала, що диктатор Володимир Путін щонайменше з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій. Журналісти посилалися на неназваних двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних чиновників, які отримали дані "сигнали" від посланців Путіна. Авторами статті є Антон Трояновський, Адам Ентоус і Джуліан Е. Барнс. Трояновський є головою московського бюро NYT, він народився у Москві. Коли йому було п'ять років, його родина переїхала до Німеччини, а згодом — до США. Він є лавреатом Пулітцерівської премії. Тут варто згадати ще одного лавреата цієї премії та керівника московського бюро NYT у 1922-1936 роках Волтера Дюранті, який виправдовував сталінський режим, писав про "законність" масових репресій, а також заперечував Голодомор.

19 грудня президент Зеленський нагадав про заяви Путіна про "незмінність" цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тлі цього Зеленський назвав "маячнею" сигнали про "частковий вступ" України до НАТО.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ із території України.

Глава МЗС Кулеба вважає, що якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використає цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема й на країни НАТО.

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