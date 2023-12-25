РНБО звинувачує The New York Times у роботі на Росію. Кажуть, що журналісти завербовані Кремлем
Володимир Путін (Фото: EPA)

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони звинуватили авторів американської газети The New York Times у роботі на російські спецслужби. Про це йдеться в аналізі матеріалу видання про те, що диктатор Володимир Путін нібито готовий до перемир'я в Україні.

Аналітики згадують, що у статті про нібито готовність Росії до миру є коментар спікера Кремля Дмитра Пєскова.

Зазначається, що чим довше триває війна, тим більше РФ слабшає в економічному, технологічному та демографічному планах, а також збільшує свою залежність від Китаю.

Центр пише, що "сигнал" Москви може бути зроблений для припинення подальшої військової допомоги Україні, а також додання рейтингу 45 президенту США Дональду Трампу, який готовий "віддати" Росії окуповані території.

"Не варто забувати, що Росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію. У статті про це, звичайно, не йдеться. Також для написання цього тексту РФ залучила американських журналістів, завербованих під час їх роботи в Росії ", – заявили в РНБО.

Раніше газета The New York Times написала, що диктатор Володимир Путін щонайменше з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій. Журналісти посилалися на неназваних двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних чиновників, які отримали дані "сигнали" від посланців Путіна. Авторами статті є Антон Трояновський, Адам Ентоус і Джуліан Е. Барнс. Трояновський є головою московського бюро NYT, він народився у Москві. Коли йому було п'ять років, його родина переїхала до Німеччини, а згодом — до США. Він є лавреатом Пулітцерівської премії. Тут варто згадати ще одного лавреата цієї премії та керівника московського бюро NYT у 1922-1936 роках Волтера Дюранті, який виправдовував сталінський режим, писав про "законність" масових репресій, а також заперечував Голодомор.
  • 19 грудня президент Зеленський нагадав про заяви Путіна про "незмінність" цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тлі цього Зеленський назвав "маячнею" сигнали про "частковий вступ" України до НАТО.
  • Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ із території України.
  • Глава МЗС Кулеба вважає, що якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використає цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема й на країни НАТО.

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