СНБО обвиняет The New York Times в работе на Россию. Говорят, что журналисты завербованы
В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны обвинили авторов американской газеты The New York Times в работе на российские спецслужбы. Об этом сказано в анализе материала издания о том, что диктатор Владимир Путин якобы готов к перемирию в Украине.
Аналитики упоминают, что в статье о якобы готовности России к миру есть комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Отмечается, что чем дольше продолжается война, тем больше РФ слабеет в экономическом, технологическом и демографическом планах, а также увеличивает свою зависимость от Китая.
Центр пишет, что "сигнал" Москвы может быть сделан для прекращения дальнейшей военной помощи Украине, а также добавления рейтинга 45 президенту США Дональду Трампу, который готов "отдать" России оккупированные территории.
"Не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет. Также для написания этого текста РФ задействовала американских журналистов, завербованных при их работе в России", — заявили в СНБО.
- 19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.
- Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.
- Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.
Читайте также: У Буданова подтвердили материал NYT, что Путин хочет "закончить войну". Но на условиях РФ