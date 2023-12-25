В СНБО заявили, что РФ задействовала американских журналистов, которые были завербованы во время их работы в Москве

Владимир Путин (Фото: EPA)

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны обвинили авторов американской газеты The New York Times в работе на российские спецслужбы. Об этом сказано в анализе материала издания о том, что диктатор Владимир Путин якобы готов к перемирию в Украине.

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Аналитики упоминают, что в статье о якобы готовности России к миру есть комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Отмечается, что чем дольше продолжается война, тем больше РФ слабеет в экономическом, технологическом и демографическом планах, а также увеличивает свою зависимость от Китая.

Центр пишет, что "сигнал" Москвы может быть сделан для прекращения дальнейшей военной помощи Украине, а также добавления рейтинга 45 президенту США Дональду Трампу, который готов "отдать" России оккупированные территории.

"Не стоит забывать, что Россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет. Также для написания этого текста РФ задействовала американских журналистов, завербованных при их работе в России", — заявили в СНБО.

Ранее газета The New York Times написала, что диктатор Владимир Путин как минимум с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий. Журналисты ссылались на неназванных двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, которые получили данные "сигналы" от посланников Путина. Авторами статьи являются Антон Трояновский, Адам Энтоус и Джулиан Э. Барнс. Трояновский является главой московского бюро NYT, он родился в Москве. Когда ему было пять лет, его семья переехала в Германию, а затем — в США. Он является лауреатом Пулитцеровской премии. Тут стоит упомянуть еще одного лауреата данной премии и руководителя московского бюро NYT в 1922-1936 годах Уолтера Дюранти, который оправдывал сталинский режим, писал о "законности" массовых репрессий, а также отрицал Голодомор.

19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.

Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.

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