Глава МИД считает, что всем, кто верит, что Россия не нападет на НАТО, стоит вспомнить, каким невероятным казалось вторжение в Украину

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия в Украине – Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны – члены НАТО. Такое мнение он высказал в своей статье для Foreign Affairs.

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Глава МИД отметил, что в настоящее время некоторые аналитики считают, что замораживание войны путем установления режима прекращения огня является реалистичным вариантом. Однако, по его словам, вместо того чтобы закончить войну, перемирие просто приостановит боевые действия, пока Россия не будет готова сделать еще один толчок вглубь страны.

Кулеба считает, что "заморозка войны" позволила бы российским оккупантам укрепить свои позиции бетоном и минными полями, что сделало бы почти невозможным их изгнание в будущем.

Бюджет России на временно оккупированные территории Украины на 2024 год в размере 3,2 трлн российских рублей (около $35 млрд) является четким свидетельством плана Москвы "окопаться надолго и подавить сопротивление российской оккупационной власти", подчеркнул он.

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"Если бы линия фронта была заморожена сейчас, нет оснований полагать, что Россия не использовала бы такую передышку для планирования более жестокой атаки через несколько лет, потенциально привлекая не только Украину, но и соседние страны, и даже членов НАТО", – отметил Кулеба.

Тем, кто не верит, что Россия может напасть на страны НАТО, глава МИД напомнил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

"Всем, кто верит, что Россия не нападет на страны НАТО после празднования успеха в Украине, стоит вспомнить, каким невероятным казалось масштабное вторжение в Украину всего два года назад", – добавил он.

12 октября 2023 года глава МИД Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить войну, ведь она использует паузу для возобновления сил и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

11 декабря второй президент Леонид Кучма заявил, что диктатор Путин не будет подписывать мирное соглашение с Украиной.

13 декабря президент Зеленский исключил территориальные уступки России и напомнил, что на оккупированных территориях украинцы регулярно страдают террором россиян.

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