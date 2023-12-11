"У будь-якому разі це все одно відбудеться": Кулеба про вступ України до ЄС

Очільник Міністерства зовнішніх справ вважає, що рішення щодо вступу України до ЄС рано чи пізно буде ухвалене

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Якщо під час саміту ЄС 14-15 грудня, рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС відкладуть, то це передусім стане ударом по блоку, однак рано чи пізно воно все одно буде ухвалено. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

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Кулеба розповів, що члени ЄС у своїх виступах підкреслювали, що рішення про вступ "потрібно ухвалити не заради України, а заради самого Європейського Союзу, його безпеки та процвітання".

"Якщо таке рішення не буде ухвалене – це буде удар по ЄС", – наголосив глава МЗС.

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За словами міністра, Україна погоджується з цими оцінками та продовжує працювати на всіх рівнях з усіма причетними для того, щоб забезпечити консенсус щодо цього.

Кулеба наголосив, що незалежно від бажання деяких членів блоку – "у будь-якому разі це рішення все одно відбудеться".

"Не можна зупинити хід історії, а історія рухається дуже просто – Україна буде членом Європейського Союзу. Це тільки питання часу і ціни. І наша з вами задача – зробити ціну якнайменшою, а час – якнайкоротшим", – зазначив він.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до блоку.

На саміті лідерів ЄС 14-15 грудня 2023 року обговорюватиметься відразу декілька питань, які стосуються України. Перше з них – це початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки та виділення ще 20 млрд євро на армію України.

11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше з початку великої війни зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто. Кулеба розповів, що на саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня, західні лідери розглянуть чотири питання, пов'язаних з Україною та її євроінтеграцією.

Президент Зеленський у гостьовій ложі парламенту Аргентини зіткнувся і коротко поговорив із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном.

Також за даними видання Euractiv, початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

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