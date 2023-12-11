"В любом случае это все равно произойдет": Кулеба о вступлении Украины в ЕС

Глава Министерства иностранных дел считает, что решение о вступлении Украины в ЕС рано или поздно будет принято

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Если во время саммита ЕС 14-15 декабря, решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС отложат, то это, прежде всего, станет ударом по блоку, однако рано или поздно оно все равно будет принято. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения со СМИ по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

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Кулеба рассказал, что члены ЕС в своих выступлениях подчеркивали, что решение о вступлении "нужно принять не ради Украины, а ради самого Европейского Союза, его безопасности и процветания".

"Если такое решение не будет принято – это будет удар по ЕС", – подчеркнул глава МИД.

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По словам министра, Украина соглашается с этими оценками и продолжает работать на всех уровнях со всеми причастными для того, чтобы обеспечить консенсус относительно этого.

Кулеба отметил, что независимо от желания некоторых членов блока – "в любом случае это решение все равно состоится".

"Нельзя остановить ход истории, а история движется очень просто – Украина будет членом Европейского Союза. Это только вопрос времени и цены. И наша с вами задача – сделать цену как можно меньшей, а время – как можно более коротким", – отметил он.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в блок.

На саммите лидеров ЕС 14-15 декабря 2023 будет обсуждаться сразу несколько вопросов, касающихся Украины. Первый из них – это начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины.

11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Кулеба рассказал, что на саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря, западные лидеры рассмотрят четыре вопроса, связанных с Украиной и ее евроинтеграцией.

Президент Зеленский в гостевой ложе парламента Аргентины столкнулся и коротко побеседовал с премьер-министром Венгрии Орбаном.

Также по данным издания Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз может быть отложено до марта 2024 года из-за позиции Венгрии.

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