"Замороження" війни дозволить Росії укріпити свої позиції бетоном та опісля напасти на НАТО – Кулеба

Очільник МЗС вважає, що всім, хто вірить, що Росія не нападе на НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення до України

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якщо зараз "заморозити" бойові дії в Україні – Росія використає цю паузу для підготовки до жорстокішої атаки, зокрема й на країни – члени НАТО. Такі думки він висловив у своїй статті для Foreign Affairs.

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Очільник МЗС зазначив, що наразі деякі аналітики вважають, що заморожування війни шляхом встановлення режиму припинення вогню є реалістичним варіантом. Однак, за його словами, замість того щоб закінчити війну, перемир'я просто призупинить бойові дії, доки Росія не буде готова зробити ще один поштовх вглиб країни.

Кулеба вважає, що "замороження війни" дозволило б російським окупантам укріпити свої позиції бетоном і мінними полями, що зробило б майже неможливим їх вигнання в майбутньому.

Бюджет Росії на тимчасово окуповані території України на 2024 рік у розмірі 3,2 трлн російських рублів (близько $35 млрд) є чітким свідченням плану Москви "окопатися надовго і придушити опір російській окупаційній владі", наголосив він.

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"Якби лінія фронту була заморожена зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки через кілька років, потенційно залучивши не лише Україну, але й сусідні країни, і навіть членів НАТО", – зазначив Кулеба.

Тим, хто не вірить, що Росія може напасти на країни НАТО, очільник МЗС нагадав про початок повномасштабного вторгнення в Україну.

"Всім, хто вірить, що Росія не нападе на країни НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення до України лише два роки тому", – додав він.

12 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба заявив, що Росії потрібно не дати заморозити війну, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

11 грудня другий президент Леонід Кучма заявив, що диктатор Путін не підписуватиме мирну угоду з Україною.

13 грудня президент Зеленський виключив територіальні поступки Росії та нагадав, що на окупованих територіях українці регулярно страждають від терору росіян.

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