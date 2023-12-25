У Буданова подтвердили материал NYT, что Путин хочет "закончить войну". Но на условиях РФ
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия хочет как можно быстрее закончить войну против Украины, но на своих условиях. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, с точки зрения Украины и международного права Россия является преступным государством и должна понести наказание.
"Конечно, они хотели бы как можно скорее закончить вторжение. Другое дело — на каких условиях. Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы закончилась эта геноцидная война, но с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием преступников", — сказал Юсов.
Он отметил, что материалы в западных изданиях говорят о том, что там не забывают об Украине.
"Нужен мониторинг, анализ и разъяснение возможных намерений, которые стоят за этими публикациями. Мы видим сейчас целый ряд посвященных Украине материалов на первых страницах ведущих изданий. Это часто дискуссионные материалы, и мы должны доносить нашу позицию", — резюмировал разведчик.
Ранее газета The New York Times написала, что диктатор Владимир Путин как минимум с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий. Журналисты ссылались на неназванных двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, которые получили данные "сигналы" от посланников Путина.
- 19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.
- Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.
- Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.
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