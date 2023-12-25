У Буданова подтвердили материал NYT, что Путин хочет "закончить войну". Но на условиях РФ

Юсов заявил, что материалы в западных медиа говорят о том, что о войне РФ против Украины не забывают

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия хочет как можно быстрее закончить войну против Украины, но на своих условиях. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, с точки зрения Украины и международного права Россия является преступным государством и должна понести наказание.

"Конечно, они хотели бы как можно скорее закончить вторжение. Другое дело — на каких условиях. Украина, конечно, заинтересована в том, чтобы закончилась эта геноцидная война, но с восстановлением нашей территориальной целостности и наказанием преступников", — сказал Юсов.

Он отметил, что материалы в западных изданиях говорят о том, что там не забывают об Украине.

"Нужен мониторинг, анализ и разъяснение возможных намерений, которые стоят за этими публикациями. Мы видим сейчас целый ряд посвященных Украине материалов на первых страницах ведущих изданий. Это часто дискуссионные материалы, и мы должны доносить нашу позицию", — резюмировал разведчик.

Ранее газета The New York Times написала, что диктатор Владимир Путин как минимум с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий. Журналисты ссылались на неназванных двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников, которые получили данные "сигналы" от посланников Путина.

19 декабря президент Зеленский напомнил о заявлениях Путина о "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы о "частичном вступлении" Украины в НАТО.

Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.

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