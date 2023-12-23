Spiegel пише про секретну російську вечерю та штовхання Києва до переговорів. Посол спростував

Посол України в Німеччині Макеєв спростував, що уряд Шольца підштовхує Київ до мирних переговорів із РФ – ані відкрито, ані "за лаштунками"

Олексій Макеєв (Фото - Facebook Макеєва)

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв спростував твердження про те, що Берлін нібито може чинити тиск на Київ за зачиненими дверима, щоб досягти укладання мирної угоди з Росією. Про це Макеєв сказав у підкаст-інтерв'ю німецькій громадській телекомпанії RRB, передає Politico.

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22 грудня німецьке видання Der Spiegel написало про "секретну російську вечерю", що нібито відбулася 24 жовтня, в посольстві Німеччини у Вашингтоні, під час якої найближчий помічник канцлера Німеччини Олафа Шольца, голова канцелярії Вольфганг Шмідт "в ейфорії" похвалив пропозицію наукового співробітника дослідницької корпорації RAND Семюеля Чарапа покласти край війні в Україні шляхом переговорів та нав'язаної Києву угоди з Москвою.

Макеєв спростував, що уряд Німеччини підштовхує Київ до мирних переговорів із Росією, які могли призвести до безповоротної втрати української території.

Тиск не відбувався і за зачиненими дверима, додав Макєєв.

Водночас представник канцелярії Німеччини повідомив Politico, що сам Шмідт також відкидає "необґрунтовані твердження" у публікації Spiegel.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ з території України.

Глава МЗС Кулеба вважає, що якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використає цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема на країни НАТО.

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