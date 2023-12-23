Spiegel пишет о секретном российском ужине и толканию Киева к переговорам. Посол опроверг

Посол Украины в Германии Макеев опроверг, что правительство Шольца подталкивает Киев к мирным переговорам с РФ – ни открыто, ни "за кулисами"

Алексей Макеев (Фото - Facebook Макеева)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг утверждения о том, что Берлин якобы может оказывать давление на Киев за закрытыми дверями, чтобы добиться заключения мирного соглашения с Россией. Об этом Макеев сказал в подкаст-интервью немецкой общественной телекомпании RRB, передает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

22 декабря немецкое издание Der Spiegel написало о якобы состоявшемся 24 октября "секретном российском ужине" в посольстве Германии в Вашингтоне, во время которого ближайший помощник канцлера Германии Олафа Шольца, глава канцелярии Вольфганг Шмидт "в эйфории" похвалил предложение научного сотрудника исследовательской корпорации RAND Сэмюэля Чарапа положить конец войне в Украине путем переговоров и навязанного Киеву соглашения с Москвой.

Макеев опроверг, что правительство Германии подталкивает Киев к мирным переговорам с Россией, которые могли привести к безвозвратной потере украинской территории.

Давления не происходило и за закрытыми дверями, добавил Макеев.

При этом представитель канцелярии Германии сообщил Politico, что сам Шмидт тоже отвергает "необоснованные утверждения" в публикации Spiegel.

Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.

Читайте также: NYT: Путин по меньшей мере с сентября сигнализирует через посредников, что готов прекратить огонь