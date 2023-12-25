У Буданова підтвердили матеріал NYT, що Путін хоче "закінчити війну". Але на умовах Росії

Юсов заявив, що матеріали у західних медіа говорять про те, що про війну РФ проти України не забувають

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія хоче якнайшвидше закінчити війну проти України, але на своїх умовах. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, з погляду України та міжнародного права Росія є злочинною державою і має понести покарання.

"Звичайно, вони хотіли б якнайшвидше закінчити вторгнення. Інша річ — на яких умовах. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", — сказав Юсов.

Він зазначив, що матеріали у західних виданнях говорять про те, що там не забувають про Україну.

"Потрібен моніторинг, аналіз та роз'яснення можливих намірів, які стоять за цими публікаціями. Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших сторінках провідних видань. Це часто дискусійні матеріали, і ми повинні доносити нашу позицію", — резюмував розвідник.

Раніше газета The New York Times написала, що диктатор Володимир Путін як мінімум з вересня 2023 року "сигналізує" через посередників про нібито готовність до припинення вогню та заморожування бойових дій. Журналісти посилалися на неназваних двох колишніх високопосадовців, близьких до Кремля, а також американських та міжнародних чиновників, які отримали ці "сигнали" від посланців Путіна.

19 грудня президент Зеленський нагадав про заяви Путіна про "незмінність" цілей повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На тлі цього Зеленський назвав "маячнею" сигнали з приводу "часткового вступу" України до НАТО.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ з території України.

Глава МЗС Кулеба вважає: якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використовує цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема на країни НАТО.

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