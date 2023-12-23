NYT: Путин минимум с сентября сигнализирует через посредников, что готов прекратить огонь

Некоторые американские официальные лица сказали журналистам, что эта "готовность" может быть уже знакомой попыткой Кремля ввести в заблуждение

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин как минимум с сентября 2023 года "сигнализирует" через посредников о якобы готовности к прекращению огня и замораживанию боевых действий. Об этом сообщило издание NYT, ссылаясь на неназванных двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, и американских и международных чиновников, которые получили данные "сигналы" от посланников Путина.

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В материале сказано, что хоть Путин и "воодушевлен" неудачным контрнаступлением Украины и ослаблением поддержки со стороны Запада и заявляет о "неизменности" целей полномасштабной войны РФ против Украины, "в ходе недавней попытки использовать закулисную дипломатию Путин послал другое послание: он готов заключить сделку".

"Путин сигнализирует через посредников по крайней мере с сентября, что он готов к прекращению огня, которое замораживает боевые действия на нынешних направлениях [фронта], что далеко от его амбиций доминировать в Украине", – сказали собеседники журналистов.

По словам чиновников Штатов, Путин также якобы разослал информацию о соглашении о прекращении огня годом ранее, осенью 2022 года.

Эта "тихая инициатива", о которой ранее не сообщалось, произошла после того, как Украина разгромила российскую армию на северо-востоке страны, во время контрнаступления на Харьковском направлении, сказано в публикации.

По словам собеседников журналистов, Путин тогда якобы дал понять, что "удовлетворен" захваченной Россией территорией и готов к перемирию.

"Они говорят: "Мы готовы вести переговоры о прекращении огня". Они хотят оставаться там, где они [сейчас] находятся на поле боя", — сказал один высокопоставленный международный чиновник, который этой осенью встречался с представителями РФ.

При этом некоторые американские официальные лица утверждают, что это может быть уже знакомой попыткой Кремля ввести в заблуждение и не отражает подлинной готовности Путина пойти на компромисс.

Бывшие российские чиновники считают, что Путин "вполне может снова изменить свое мнение, если российские силы наберут обороты".

Путин, по словам нынешних и бывших чиновников, видит стечение факторов, создающих "благоприятный момент для заключения соглашения". Речь о "тупике" на поле боя, о последствиях разочаровывающего наступления Украины, ослабевающей поддержке Украины со стороны Запада и израильско-палестинской войне, перетянувшей на себя внимание.

19 декабря Зеленский напомнил о заявлениях Путина насчет "неизменности" целей полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне этого Зеленский назвал "бредом" сигналы по поводу "частичного вступления" Украины в НАТО.

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