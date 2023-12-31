WP: РФ усилила пропаганду во Франции, хочет подорвать поддержку Украины и доверие к НАТО

Кремль (Фото: ЭРА)

Американская газета The Washington Post со ссылкой на полученные кремлевские документы пишет, что Россия все сильнее пытается повлиять на общественное мнение во Франции, используя правых политиков и соцсети. Москва, в частности, хочет ослабить французскую поддержку Украины и снизить доверие к НАТО.

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В документах Кремля, по анализу журналистов, не были указаны фамилии конкретных французских политиков и общественных лидеров.

Согласно документам Кремля, ответственным за кампанию влияния на общественное мнение во Франции является первый заместитель главы администрации президента Владимира Путина Сергей Кириенко.

Именно по его указаниям российские политтехнологи якобы должны распространять нарративы, что "западные санкции против России наносят ущерб экономике Франции, в результате чего страна рискует оказаться в "глубочайшем социальном и экономическом кризисе за последние годы".

Поставка оружия Украине якобы оставила бы Францию без оружия для собственной защиты.

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Кроме того, Кремль время от времени предписывал распространять идеи, что французы не хотят "платить за войну другой страны", нагнетать "страх относительно прямого столкновения с Россией и развязывания Третьей мировой войны с участием Европы", а также содействие увеличению числа тех, кто стремится к "диалогу с Россией по построению общеевропейской архитектуры безопасности", пишет WP.

Также ботофермы, созданные кремлевскими политтехнологами, распространяли критические статьи о западной поддержке правительства Владимира Зеленского и называли европейскую поддержку Украины "глупой авантюрой".

Хотя такая риторика Кремля пока имеет ограниченное влияние во Франции, по данным Французского института международных отношений, заметность пророссийских профилей в социальных сетях растет, как и популярность ультраправых партий, добавляют журналисты.

29 декабря 2023 года российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей. Это самая массированная воздушная атака за весь период большой войны.

Франция "решительно осудила" такие ракетные атаки.

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