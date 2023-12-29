"Стратегія терору": Франція засудила російські удари ракетами та дронами по Україні

Майже щоденними атаками ракет і дронів по Україні РФ "продовжує стратегію терору" та "руйнування громадської інфраструктури України" – МЗС Франції

МЗС Франції (Фото - Wikipedia)

Франція "рішуче засуджує" російські ракетні та безпілотні удари по Україні, які призвели до загибелі та поранення десятків осіб. Заяву про це зробило МЗС країни.

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Міністерство рішуче засудило масовані російські атаки, внаслідок яких у Харківській, Запорізькій, Дніпровській, Київській, Львівській та Одеській областях "загинули щонайменше 12 осіб та 76 отримали поранення".

У заяві наголошено, що запусками ракет і дронів по Україні майже щодня протягом останніх кількох місяців РФ "продовжує стратегію терору, спрямовану на руйнування громадської інфраструктури України".

МЗС Франції "продовжить надавати підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду у боротьбі з безкарністю за злочини, вчинені Росією", йдеться у заяві.

Сьогодні в ООН заявили, що "шоковані" поведінкою Росії, яка продовжує ігнорувати свої зобов'язання перед міжнародним гуманітарним правом, невибірково атакує цивільні об'єкти та мирне населення України.

За попередніми даними, у ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання у пологовий будинок та торговий центр, у місті та області загинули шестеро осіб та 38 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина.

У Києві відомо про дев'ятьох загиблих та 30 постраждалих.

В Одесі четверо осіб загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Києві відомо про дев'ятьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо осіб загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років. У Запоріжжі вісім загиблих та 12 постраждалих.

У Харкові троє осіб загинули, 13 поранено.

У Львові одна людина загинула, 30 травмовано.

У Харкові троє осіб загинули, 13 поранено. У Львові одна людина загинула, 30 травмовано. Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

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