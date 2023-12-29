"Стратегія терору": Франція засудила російські удари ракетами та дронами по Україні
Франція "рішуче засуджує" російські ракетні та безпілотні удари по Україні, які призвели до загибелі та поранення десятків осіб. Заяву про це зробило МЗС країни.
Міністерство рішуче засудило масовані російські атаки, внаслідок яких у Харківській, Запорізькій, Дніпровській, Київській, Львівській та Одеській областях "загинули щонайменше 12 осіб та 76 отримали поранення".
У заяві наголошено, що запусками ракет і дронів по Україні майже щодня протягом останніх кількох місяців РФ "продовжує стратегію терору, спрямовану на руйнування громадської інфраструктури України".
МЗС Франції "продовжить надавати підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду у боротьбі з безкарністю за злочини, вчинені Росією", йдеться у заяві.
Сьогодні в ООН заявили, що "шоковані" поведінкою Росії, яка продовжує ігнорувати свої зобов'язання перед міжнародним гуманітарним правом, невибірково атакує цивільні об'єкти та мирне населення України.
За попередніми даними, у ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.
- У Дніпрі було влучання у пологовий будинок та торговий центр, у місті та області загинули шестеро осіб та 38 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина.
У Києві відомо про дев'ятьох загиблих та 30 постраждалих.
В Одесі четверо осіб загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.
- У Запоріжжі вісім загиблих та 12 постраждалих.
У Харкові троє осіб загинули, 13 поранено.
У Львові одна людина загинула, 30 травмовано.
- Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.
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