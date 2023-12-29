"Стратегия террора": Франция осудила российские удары ракетами и дронами по Украине

Почти ежедневными атаками ракет и дронов по Украине РФ "продолжает стратегию террора" и "разрушения гражданской инфраструктуры Украины" – МИД Франции

МИД Франции (Фото - Wikipedia)

Франция "решительно осуждает" российские ракетные и беспилотные удары по Украине, которые привели к гибели и ранению десятков людей. Заявление об этом сделал МИД страны.

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Министерство решительно осудило массированные российские атаки, в результате которых в Харьковской, Запорожской, Днепровской, Киевской, Львовской и Одесской областях "погибли по меньшей мере 12 человек и 76 получили ранения".

В заявлении подчеркнуто, что запусками ракет и дронов по Украине почти ежедневно в течение последних нескольких месяцев РФ "продолжает стратегию террора, направленную на разрушение гражданской инфраструктуры Украины".

МИД Франции "продолжит оказывать поддержку украинским судам и Международному уголовному суду в борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией", сказано в заявлении.

Сегодня в ООН заявили, что "шокированы" поведением России, которая продолжает игнорировать свои обязательства перед международным гуманитарным правом, неизбирательно атакует гражданские объекты и мирное население Украины.

По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 декабря российские войска применили против Украины 158 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 114 целей.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе и области погибли шесть человек и 38 получили ранения, среди них – 18-месячный ребенок. В Киеве известно о девяти погибших и 30 пострадавших. В Одессе четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

В Запорожье восемь погибших и 12 пострадавших. В Харькове три человека погибли, 13 ранены. Во Львове один человек погиб, 30 травмированы.

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