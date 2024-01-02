Франция изменит тактику поставок оружия. Посол: Целью является производство в Украине

По словам французского посла в Украине, страна планирует поставлять военную технику с уклоном на то, чтобы производить ее в Украине

Гаэль Вейсьер (Фото: EPA)

Франция будет продолжать поддержку Украины и будет поставлять военную технику, однако поддержка постепенно изменит свой характер. Об этом заявил французский посол в Украине Гаэль Вейсьер в интервью с France Info.

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Французская поддержка в поставках военной техники будет постепенно менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия в Украине, а не только путем пожертвований или закупок

"Конечно, нужно определенное время, чтобы перейти от одной стратегии к другой. Кроме того, существует политическая поддержка этого видения, которую обеспечивает, в частности, Катрин Колонна [министр иностранных дел Франции], которая регулярно посещает Украину", – подчеркнул он.

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Посол, в частности, выразил надежду "выйти из фазы страха", которая началась из-за трудностей с принятием определенных пакетов поддержки для Украины.

"Для ЕС все еще был очень сильный сигнал, посланный Европейским Советом 14 декабря, когда было принято принципиальное решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной. И потом, как вы знаете, в начале февраля будет внеочередной Евросовет по финансовым вопросам поддержки Украины" , – добавил он.

13 декабря 2023 года президент Зеленский вернулся из США, где пытался убедить Конгресс проголосовать за помощь Украине без положительного результата. Однако Конгресс ушел на зимние каникулы, не приняв дополнительной помощи Украине.

28 декабря лидер Партии зеленых Германии Омид Нурипур заявил, что его страна и Европа не смогут покрыть помощь США Украине в случае ее прекращения.

29 декабря, после очередного массированного российского ракетного удара, Великобритания отправила в Украину еще около 200 ракет ПВО для защиты гражданского населения и критически важной инфраструктуры от дронов и бомбардировок РФ.

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